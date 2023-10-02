سلهب: الوضع في الأقصى خطير وندعو العرب والمسلمين لنصرته

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

حذر رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عبد العظيم سلهب، من خطورة الوضع في المسجد الأقصى المبارك، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف جهودها لنصرته.

وقال سلهب في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن الأوضاع في المسجد الأقصى خطيرة جدًا في ظل محاولات حكومة المستوطنين العنصرية السيطرة عليه، وتغيير وضعه التاريخي.

وأضاف أن سلطات الاحتلال والجماعات المتطرفة تستغل "الأعياد اليهودية" كفرصة لتكثيف انتهاكاتها فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، ويسعون لإدخال ما يسمى "حجر الأساس" من أجل بناء "الهيكل" المزعوم؛ بهدف إيجاد موطئ قدم لهم فيه.

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وحذر سلهب من خطورة هذه المحاولات، قائلًا: إن أي محاولة لإدخال مثل هذه المواد إلى المسجد الأقصى سيؤدي إلى إشعال حرب دينية خطيرة، لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وستتحمل سلطات الاحتلال عواقب محاولاتهم هذه.

ودعا سلهب الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف جهودها من أجل رفع المعاناة عن المسجد الأقصى، ومنع سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها على المدينة المقدسة.

وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يتخلوا عن مدينتهم، وسيقفون بقوة ضد محاولات سلطات الاحتلال لتغيير وضع المسجد المبارك، لأنه يمثل جزءًا أساسيًا من عقيدتنا وهويتنا.