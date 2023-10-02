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وآخرون يقتحمون البلدة القديمة حاملين القرابين النباتية

بالصور أكثر من 1100مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى" في ثالث أيام "العُرش"

02 أكتوبر 2023 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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اقتحام "الأقصى" صباح اليوم

اقتحم 1165 مستوطنًا، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد العُرش" المزعوم، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام.

ونشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين للأقصى، والمنتشرين منهم في منطقة باب السلسلة تزامناً مع الاقتحام، وبعضهم يجوب شوارع البلدة القديمة حاملين "القرابين النباتية".

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها، وسط حشد من قِبل الجمعيات الاستيطانية التي تتحضَّر لاقتحامات كبيرة ومتوالية احتفالًا بالأعياد اليهودية والتي بدأت باحتفال رأس السنة العبرية يوم 15 سبتمبر الجاري، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

يُذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدَّة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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المصدر / فلسطين أون لاين
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