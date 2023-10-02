الطقس: أجواء خريفية وماطرة و الحرارة أقل من معدَّلها العام

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، خريفيًّا لطيفًا في معظم المناطق غائمًا جزئيًّا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدَّلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس الإثنين 2 أكتوبر

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وباردًا نسبيًّا في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 3 أكتوبر

وغدًا الثلاثاء: تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمة جزئيًّا إلى غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدَّلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 4 أكتوبر

والأربعاء: تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمة جزئيًّا إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدَّلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 5 أكتوبر

وأما الخميس المقبل: فيكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدَّلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين