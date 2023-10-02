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رداً على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني

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رداً على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني

02 أكتوبر 2023 . الساعة 06:37 بتوقيت القدس
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رداً على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، الأحد، مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

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وذكرت الوزارة في بيان إنها تمكنت من تدمير 20 هدفا لمن وصفتهم بإرهابيي الحزب في غارات جوية استهدفت معاقلهم.

وأوضح البيان أن الغارات الجوية استهدفت مواقع "في متينا وهاكورك وقنديل وجرة (شمالي العراق) في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الساعة 21:00… من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى".

المصدر / وكالات
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