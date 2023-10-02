"أبل" تعترف بمشكلة هاتفها الجديد.. وهذا موعد إصلاحه!

قالت شركة أبل إن الادعاءات الأخيرة بأن أجهزة آيفون الجديدة ترتفع حرارتها لدرجة عدم تحمل لمسها ترجع إلى أخطاء برمجية ومشاكل داخل بعض التطبيقات، وأن الإصلاحات ستأتي قريباً.

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وأضافت في بيان، أن الجهاز الجديد الذي تم إطلاقه قبل أسبوع يمكن أن يصبح أبرد في الأيام القليلة الأولى، حيث يعمل الجهاز وقتاً إضافياً للإعداد واستعادة بيانات المستخدم، وذلك بسبب خلل في أحدث نظام iOS 17، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام.

يأتي ذلك، بعدما نشرت وكالة "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، شكاوى بعض العملاء من ارتفاع درجة حرارة الهاتف لدرجة توقفه وإعادة تشغيله مرة أخرى.

وأكدت شركة أبل في البيان: "قد تصبح الأجهزة أقل سخونة خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو استعادة البيانات بسبب زيادة النشاط في الخلفية". "لقد وجدنا أيضاً خطأً في نظام التشغيل iOS 17 يؤثر على بعض المستخدمين وسيتم معالجته في تحديث البرنامج".

كما تعمل "أبل" مع المطورين وراء التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون وأن الإصلاحات في طور الإصدار، وفقاً لما ذكرته في رد على أسئلة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". وقال متحدث باسم إنستغرام من شركة "ميتا بلاتفورمز"، وتطبيق "أوبر"، ولعبة "Asphalt 9"، أن تطبيقاتهم تسببت في ارتفاع درجة حرارة الجهاز عن المعتاد. وقالت شركة أبل إن "إنستغرام" خفف بالفعل المشكلة من خلال تطبيقه.

ويتضمن أحدث جهاز متطور إطاراً من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لجهاز آيفون، بالإضافة إلى شريحة A17 Pro مع مكون رسومات محسّن لتحسين الألعاب. وقال بعض الباحثين إن هذه التغييرات في الأجهزة ربما ساهمت في حدوث المشكلة.

لكن أبل نفت أن تكون المشكلة مرتبطة بالأجزاء الصلبة أو عتاد هاتف "آيفون 15 Pro برو" قائلة إن التصميم الجديد يؤدي إلى تحسين تبديد الحرارة مقارنة بالأجهزة السابقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وقالت أيضاً أن إصلاح البرنامج القادم لن يتضمن إبطاء معالج أحدث إصدارات آيفون.

التأثير على الأداء

وقالت أبل أيضاً إن المشكلة لا تتعلق بالسلامة ولن تؤثر على أداء آيفون على المدى الطويل. وأضافت أن شحن USB-C، وهو المعيار الجديد المتضمن في أحدث الطرز، ليس سبباً للمشكلة. ومع ذلك، قالت إن استخدام محول شحن كبير - تلك التي توفر سرعات تزيد عن 20 واط - قد يتسبب في شعور أجهزة آيفون بسخونة مؤقتة أكثر من المعتاد.

اشتكى مئات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ودعم شركة أبل من أن هاتفي آيفون 15 Pro وآيفون 15 Pro Max الجديدين يشهدان ارتفاع الحرارة بشكل غير طبيعي عند اللمس. حتى إن بعض المستخدمين نشروا صوراً لقراءة مقياس الحرارة لجهاز آيفون الخاص بهم، والتي تظهر نتائج تزيد عن 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية).

ولم تذكر شركة أبل متى سيكون تحديث برنامج iOS 17 متاحاً أو الإصدار الذي سيحمله. أصدرت الشركة الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.1 لمطوري التطبيقات. ومن المقرر أن يتم إصداره في وقت لاحق من شهر أكتوبر.

المصدر / وكالات