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دب يقتل شخصين في متنزه كندي شهير.. وهذا مصيره

02 أكتوبر 2023 . الساعة 01:42 بتوقيت القدس
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دب يقتل شخصين في متنزه كندي شهير.. وهذا مصيره

قالت إدارة المتنزهات الوطنية بحكومة كندا في بيان إنها عثرت على شخصين ميتين بعد مهاجمة دب أشيب لهما في متنزه بانف الوطني بإقليم ألبرتا.

وأضافت الإدارة في بيانها مساء السبت أنها تلقت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة تنبيها من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه بانف الوطني عند وادي نهر ريد دير غربي منطقة يا ها تيندا رانش.

وذكرت الإدارة أن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، ما دفع فريق الطوارئ للانتقال برا طوال الليل حتى وصل إلى الموقع.

ووصل الفريق في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد إلى الموقع حيث اكتشف وفاة فردين.

وكشفت الإدارة أن الفريق نفذ لاحقا عملية قتل رحيم للدب بعد أن أظهر سلوكا عدوانيا.

ويجتذب متنزه بانف الوطني ما يربو على 4 ملايين سائح كل عام، ويعد موطنا لنوعي الدببة الأشيب والأسود.

المصدر / وكالات
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