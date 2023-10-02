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إطلاق نار على مستوطنة "عسهئيل" جنوب الخليل

02 أكتوبر 2023 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
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إطلاق نار على مستوطنة "عسهئيل" جنوب الخليل

أفادت مصادر عبرية بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "عساهيل" جنوب مدينة الخليل المحتلة، مساء أمس الأحد 1 أكتوبر\ تشرين الأول 2023.

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وذكرت القناة السابعة العبرية أن مسلحين أطلقوا صليات نارية تجاه مستوطنة "عسهئيل" ما تسبب بأضرار بإحدى المنازل.

وقالت القناة إن مجلس مستوطنات الخليل دعا مستوطني المستوطنة إلى التزام المنازل إلى حين الانتهاء من تمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

من جهته، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال العملية وقال في تصريح مقتضب:" أطلق مسلحون قبل قليل النار على مستوطنة "عسئهيل"، وخلال عمليات التمشيط تبين وجود أضرار في عدد من منازل المستوطنة. ولم تقع إصابات، وبدأ الجيش الإسرائيلي بمطاردة المنفذين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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