غيابات مؤثرة في صفوف الشجاعية والهلال

غزة / مؤمن الكحلوت:

يفتقد فريقا اتحاد الشجاعية والهلال لثلاثة لاعبين بارزين لأسباب مختلفة، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الإثنين ، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الهلال لاعبيه محمد عبيد وأحمد لبد، بسبب الإيقاف حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، حيث يعتبر الأول اللاعب الأبرز في صفوف الهلال، كما أن الثاني من الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

ويفتقد الشجاعية للاعبه البارز موسى حرارة، الذي غادر مع بعثة منتخب الكرة الخماسية أمس، للانخراط معه في المعسكر التدريبي في لبنان، قبل التوجه لطاجسكتان للمشاركة في بطولة تصفيات كأس آسيا.

ويعتمد المدرب هيثم حجاج على حرارة بشكل كبير في مركز خط الوسط، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وظهر بشكل لافت الموسم الحالي، وسيغيب عن الفريق الجولتين القادمتين.

ويتطلع الشجاعية لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، بينما يأمل الهلال بتحقيق أول فوز والخروج من عنق الزجاجة بمغادرة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.