جوتا على أعتاب الرحيل عن نادي الاتحاد

أزال الجناح البرتغالي الشاب، جوتا (24 عامًا) اسم نادي الاتحاد السعودي من حسابه في منصّة إنستغرام، ما فاقم الأزمة بين اللاعب والنادي مؤخّرًا، نتيجة استبعاده من قائمة الفريق الأول.



انتقل جوتا إلى الاتحاد قادمًا من سلتيك الإسكتلندي مقابل 29 مليون يورو طليعة الموسم الجاري (2023-2024) بوصفه أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، لكن ما حدث مع اللاعب ثبّط مسيرته.



لم يتوقع جوتا السيناريو الحادث معه في الاتحاد، حيث استبعده المدرب نونو سانتو من قائمة الفريق، امتثالًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص على تضمين قائمة كل فريق 8 لاعبين أجانب فقط.



وذكرت وسائل إعلام أن جوتا في طريقه لمغادرة نادي الاتحاد، حيث يستعد لفسخ عقده والانتقال إلى فريق آخر، حسبما أوردت صحيفة ديلي ريكورد (Daily Record) البرتغالية في عددها الصادر اليوم الأحد.



وإثر استبعاده من قائمة الاتحاد، لم يشارك جوتا في آخر 3 جولات من الدوري السعودي، أمام الأخدود والفتح والفيحاء.

المصدر / فلسطين اونلاين