بيلينغهام نجم ريال مدريد يُعادل رقم رونالدو الصامد منذ 14 عاماً

واصل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم وسط فرق ريال مدريد، تألقه مع النادي الملكي في مسابقة الدوري الإسباني، حيث تمكن بفضل هدفه الأخير في مرمى جيرونا، من معادلة رقم تاريخي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ظل صامدًا طوال 14 عامًا.



وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا خارج قواعده على جيرونا (3-0) في اللقاء الذي أقيم في ملعب "مونتيليفي"، برسم الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا" 2023-24.



ووفقًا لما أوردته إذاعة "talkSPORT" البريطانية، فإن هدف بيلينغهام يعد السادس له في الدوري الإسباني خلال سبع مباريات، ليُعادل بذلك الرقم القياسي للدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو الذي حقق الإنجاز ذاته في موسم 2009-10.



ولم يتمكن أي لاعب آخر من ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين من هز الشباك ست مرات في موسمه الأول مع النادي الملكي بخلاف رونالدو الذي فعل ذلك في موسمه الأول، قبل أن يأتي بيلينغهام ويكرر الأمر ذاته بعد 14 عامًا.



وسبق أن سجّل الهولندي رود فان نيستلروي أربعة أهداف فقط في أول سبع مباريات له، بينما سجل كل من الأسطورة البرازيلية رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما ثلاثة أهداف في نفس العدد من المباريات.



وارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بعد الفوز على جيرونا برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة، بينما جيرونا الذي تكبد الخسارة الأولى هذا الموسم، تقهقر للمرتبة الثالثة بـ19 نقطة.



ويستعد النادي الملكي لملاقاة نابولي، ليلة الثلاثاء القادمة 3 أكتوبر/ تشرين الأول، برسم الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين اونلاين