الاحتلال يوجه تهمة التحريض عبر مواقع التواصل للمرابطة سماح محاميد

وجهت نيابة الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بحق المرابطة المبعدة عن المسجد الأقصى سماح محاميد.

ووجهت نيابة الاحتلال للمرابطة محاميد من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الاحتلال محاميد الخميس الماضي عقب استدعائها للتحقيق.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.

اقرأ أيضا: إبعاد المرابطة سماح محاميد عن المسجد الأقصى

وسماح محاميد (33 عامًا) من مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عرف عنها بأنها المرابِطة المقدسية العنيدة، التي كلَّما أُبعِدتْ عن المسجد الأقصى، زادتْ ثباتًا وإصرارًا لتدخلَ أبوابه من جديد، تكبيرًا وتهليلًا.

تكبيرات محاميد التي كانت تثير جنود الاحتلال غضبًا واستفزازًا، لِيحاولوا طردها والتضييق عليها، وقد يصل الأمر في أحيانٍ كثيرة إلى ضربِها.

وأبعدت محاميد أولِ مرة عام 2018 حين أُبعدت ما يقارِب 15 يومًا بتهمة "الوطنية العنيدة"، بالإضافة إلى تهمة الانتماء للحركة الإسلامية.

ومن بعدِها توالتْ الإبعادات، إلى أن اعتقلت رفقة 7 مرابطات من القدس والداخل المُحتل، بتهمة عرقلة حركة قوات الاحتلال والاعتداء على المستوطنين، حتَّى أُفرج عنَّها في اليوم التَّالي مع قرار إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، وما كادت تنتهي الفترة حتى جدد الإبعاد لمدة 4 شهور.

ويواصل الفلسطينيون عامة والمقدسيون خاصة، تصديهم لمخططات الاحتلال ومستوطنيه بالرباط والحشد في ساحاته رغم انتهاكات الاحتلال وتضييقاته، عدا عن تصاعد المقاومة في الضفة والقدس نصرة للمسجد والمقدسات.

واقتحم أكثر من 880 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية من الاقتحامات اليوم الأحد، بالتزامن مع أداء عشرات المستوطنين طقوساً تلمودية على أبواب المسجد في عدوان العرش الذي يمتد لأسبوع كامل.

ونفذ المستوطنون على مجموعات متتالية اقتحامات لباحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية والسجود الملحمي بزي الكهنة.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، خلال تصديهم لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات ورفع المصحف.

المصدر / فلسطين أون لاين