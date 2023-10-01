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النيران تلتهم أسترالياً وتجبر السكان على الفرار

01 أكتوبر 2023 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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اضطر مئات من السكان والسياح إلى الفرار من عدة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا، اليوم الأحد، بسبب حرائق الغابات مع تعرض البلاد لارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطُلب من الناس في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، التي تضم حدائق وطنية تجذب السياح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تم تحذير سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة.

وفي سيدني شمالا، وصلت درجات الحرارة إلى 35,5 درجة، وهو اليوم الأشد حرا الذي يسجل في أكتوبر منذ عام 2019.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في 2004 عندما بلغت 38,2 درجة.

وعادة ما تسجل الدرجات القياسية في أكتوبر خلال نهاية الشهر، في وقت تقترب أستراليا من فصل الصيف.

وأكد انغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوية لفرانس برس أن تسجيل رقم قياسي في أول يوم من الشهر "أمر غير معتاد بالتأكيد".

المصدر / وكالات
#أستراليا

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