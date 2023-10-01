الأسير المصاب محمد ربيع في العناية المكثفة بوضع صحي صعب

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن الأسير المصاب محمد ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري برام الله، يقبع بوضع صحي صعب بمستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي .

وقالت "الهيئة"، في بيان لها، إن محاميها كريم عجوة تمكن من زيارة الأسير ربيع اليوم، وهو في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث أصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أن عملية جراحية أجريت للمعتقل ربيع عند إحضاره للمستشفى أول أمس، كما أجريت له اليوم أيضا عملية جراحية في منطقة الإصابة.

وبينت "الهيئة" أنه من المقرر أن تعقد لربيع جلسة تمديد توقيف يوم غد الإثنين في المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.