ناتشو مدافع ريال مدريد ينتظر عقوبة قاسية بعد طرده أمام جيرونا

بات مدافع ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، مُهددًا بعقوبة قاسية، بعد تعرضه للطرد المباشر خلال فوز الفريق الملكي (3-0) على جيرونا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الموسم الجديد (2023-24) لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وتدخل ناتشو (33 عامًا) بطريقة عنيفة على مهاجم جيرونا، كريستيان بورتو، قُرب نهاية اللقاء، ليشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قائد ريال مدريد، بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".



ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عقوبة ناتشو قد تتراوح بين 4 و12 مباراة، في حال تأكد معاناة بورتو من إصابة خطيرة.



وسيمثل إيقاف ناتشو ضربة قوية لريال مدريد، بالنظر لجودة اللاعب وقدرته على شغل أكثر من مركز بالخط الخلفي.



في سياق متصل، وجّه ناتشو اعتذارًا خاصًا إلى بورتو، وكتب المدافع الإسباني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أريد الاعتذار من بورتو عن أي تصرف غير مقصود في المباراة. على مدار مسيرتي، لم يكن لديّ أي نية في إيذاء أي شخص. آمل أن تتمكن من التعافي بشكل جيد، وبسرعة".

المصدر / فلسطين اونلاين