رونالدو يتألق في الدوري السعودي ونيمار يتصدر

موقّعًا على هدفه الـ23 منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام، عزف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا لحن التألق، مرتديًا ثوب الإجادة ومُقرّبًا "العالمي" أكثر من القمة، بعدما قاده إلى فوز سادس توالياً، فيما استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الاتحاد والهلال على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم التي استعادها "الزعيم" بقيادة ساحره البرازيلي نيمار.

وارتبطت انتصارات النصر الستة الأخيرة بـ"الدون"، بعدما دكّ أفضل لاعب في العالم خمس مرات شباك خصومه، آخرهم الطائي، بأهدافه العشرة التي نصبته متصدرًا مطلقًا لترتيب الهدافين، وصانعًا نادرًا لخمسة أهداف أخرى.

لم تكن زيارة النادي العاصمي الذي واصل تعويض نكستي البداية، إلى حائل بمثابة نزهة، بعدما "عذّب" المضيف منافسه حتى الدقيقة 87، قبل أن يتدخّل رونالدو من علامة الجزاء، "في ليلة أثبت خلالها أن نجمه لن ينطفئ أبدًا"، على حد وصف صحيفة ماركا الإسبانية.

على مسافة يومين فقط من استقباله الاستقلال الطاجيكستاني في دوري أبطال آسيا، اقرّ مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو بصعوبة المواجهة أمام الطائي (2-1)، معتبرًا أن "كمية المباريات تُتعِب الفريق، وقد ظهر ذلك في الشوط الثاني على اللاعبين".

أضاف: "لحسن الحظ وصلنا للهدف الأساسي، وهو العودة بالنقاط الثلاث".

نيمار يدوزن الصدارة

مستفيدًا من وقوع الاتحاد في فخ التعادل السلبي مع الفيحاء، ومتجاوزًا خيبة التعادلات التي رافقته أمام نافباخور الأوزبكي في دوري الأبطال وضمك في الجولة الماضية، وأمام جمهور فاق الأربعة عشر ألف متفرج، أوقف الهلال انطلاقة الشباب (2-0)، الذي حقق انتصارين متتاليين منذ تسلّم مدرّبه الارجنتيني خوان براون زمام الأمور الفنية.

على وقع تخصيص ملعب "بوليفارد هول" للهلال مطلع العام المقبل، وتسميته بـ "كينغدوم أرينا" (Kingdom Arena)، بسعة تصل إلى 26 ألف متفرج، انتظر نيمار حتى الشوط الثاني حتى "يدوزن" الأمواج الزرقاء بتمريرات ساحرة أنتجت هدفين حملا توقيع السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مصالحًا الجماهير التي خرجت مستاءة في الشوط الأول إثر إضاعته ركلة جزاء تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونغ جيو.

أشاد المدافع السنغالي العملاق بصانع هدفه، "نيمار وصل متأخرًا، وهو بدأ ينسجم شيئا فشيئًا، وكما رأيتم اليوم قدّم أداءً رائعاً".

أضاف صاحب الهدف الأول للزعيم من ركنية "الليلة بإمكاننا أن نفرح، وأن نواصل الحلم".

المصدر / فلسطين اونلاين