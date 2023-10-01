نابلس.. السلطة تمدد اعتقال المهندس يزن جبر 15 يومًا

مددت أجهزة السلطة، اليوم الأحد، اعتقال المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس مدة 15 يوما.

وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة قد اعتقل جبر، يوم الخميس الماضي، ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.

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وتعرض جبر قبل عام للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وجرى نقله إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وجبر أسير محرر واعتقل مرات عديدة لدى سلطات الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة في نابلس.

وفاز المهندس يزن جبر برئاسة لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين عن قائمة التآلف المهنية.

وتتواصل الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية، لاعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.

وطالبت نقابة المهندسين، أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس فرع النقابة بنابلس المهندس يزن جبر، معربة عن إدانتها الشديدة لاختطافه على يد مخابرات السلطة.

وأدانت حركة "حماس" بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط النقابي والمجتمعي، يزن مصباح جبر، وذلك بعد أشهر معدودة من استهداف مركبته بالرصاص، مؤكدة أنها ترى فيه اعتداء آثما لا يخدم سوى أعداء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين