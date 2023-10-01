فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نابلس.. السلطة تمدد اعتقال المهندس يزن جبر 15 يومًا

حماس: افتتاح نفق أسفل الأقصى جريمة لن تفلح في تهويد القدس

تقرير: 18 اقتحاماَ لـ"الأقصى" و60 منعاً للأذان بـ"الإبراهيمي" الشهر الماضي

"اللجنة الحكومية" تباشر استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

حرائق مستعرة في جزيرة سومطرة الأندونيسية وجهود رسمية متواصلة لاخمادها

مستبعدًا بن غفير.. نتنياهو يعقد مداولات أمنية واسعة

بكيرات: الرباط والوعي هما الصخرة التي تحطّم مخططات الاحتلال في الأقصى

6 سنوات بالعزل الانفرادي حطمت نفسية باسل عيايدة وأفقدته الذاكرة

بلدية النصيرات تدعو لتجنب إلقاء المخلفات بجوار مصافي مياه الأمطار

"حماس": نتابع تنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار في "عين الحلوة"

حماس: افتتاح نفق أسفل الأقصى جريمة لن تفلح في تهويد القدس

01 أكتوبر 2023 . الساعة 15:25 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن افتتاح سلطات الاحتلال نفقٍ جديد أسفل المسجد الأقصى المبارك، هو استمرار للسياسة العدوانية الصهيونية الساعية لتهويد المدينة المقدّسة، وإحكام السيطرة على الأقصى.

ويمتد النفق من ساحة البراق إلى القصور الأموية جنوبي الأقصى، ويتضمّن متحفًا يهدف إلى الترويج لما يُسمّى الهيكل المزعوم.

اقرأ أيضا: جماعات المعبد تحاول إدخال حجر الأساس للهيكل المزعوم للأقصى ودعواتٌ للتصدّي

وشددت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد على أن شعبنا وشبابه الثائر لن يسمح بتمرير هذه السياسة، وسيواجهها بكل قوة.

وبيّنت أن سياسة الكذب وتزوير التاريخ، التي تنتهجها حكومات الاحتلال الفاشي، لن تفلح في إضفاء أي شرعية على احتلالها للأرض الفلسطينية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

وأوضحت أن كل هذه الانتهاكات من اقتحامات إجرامية لباحات الأقصى، واستغلالٍ للأعياد اليهودية لفرض الوقائع على الأرض، وعبَثٍ بتاريخ وجغرافيا المنطقة؛ لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصراراً على التمسّك بحقوقه، وتصعيد مقاومته، حتى تحرير أرضه واسترداد مقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #تهويد القدس #نفق أسفل الأقصى ##احم_أقصاك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة