حماس: افتتاح نفق أسفل الأقصى جريمة لن تفلح في تهويد القدس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن افتتاح سلطات الاحتلال نفقٍ جديد أسفل المسجد الأقصى المبارك، هو استمرار للسياسة العدوانية الصهيونية الساعية لتهويد المدينة المقدّسة، وإحكام السيطرة على الأقصى.

ويمتد النفق من ساحة البراق إلى القصور الأموية جنوبي الأقصى، ويتضمّن متحفًا يهدف إلى الترويج لما يُسمّى الهيكل المزعوم.

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وشددت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد على أن شعبنا وشبابه الثائر لن يسمح بتمرير هذه السياسة، وسيواجهها بكل قوة.

وبيّنت أن سياسة الكذب وتزوير التاريخ، التي تنتهجها حكومات الاحتلال الفاشي، لن تفلح في إضفاء أي شرعية على احتلالها للأرض الفلسطينية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

وأوضحت أن كل هذه الانتهاكات من اقتحامات إجرامية لباحات الأقصى، واستغلالٍ للأعياد اليهودية لفرض الوقائع على الأرض، وعبَثٍ بتاريخ وجغرافيا المنطقة؛ لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصراراً على التمسّك بحقوقه، وتصعيد مقاومته، حتى تحرير أرضه واسترداد مقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين