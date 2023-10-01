تقرير: 18 اقتحاماَ لـ"الأقصى" و60 منعاً للأذان بـ"الإبراهيمي" الشهر الماضي

قال وزير الأوقاف في السلطة الفلسطينية، حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتا في المسجد الإبراهيمي خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضح البكري، في تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن "اقتحامات المستوطنين كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية".

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

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وأدان تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءا من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ "هذا عدوان وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مؤكدا أن "المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وله نفس قدسيته وقيمته".

ولفت "البكري" إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 60 وقتا في المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى إغلاقه عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية، مشددا على أن "ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ وسافر، وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم".

المصدر / فلسطين أون لاين