مستبعدًا بن غفير.. نتنياهو يعقد مداولات أمنية واسعة

عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مداولات أمنية واسعة بمشاركة تضمنت "وزير الأمن"، يولآف غالانت، و"رئيس أركان الجيش"، هيرتسي هليفي، وضباط في هيئة الأركان العامة ورئيس "الشاباك" (المخابرات-الأمن الداخلي)، رونين بار، وآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "واينت" الإلكتروني أقصى نتنياهو وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، عن هذه المداولات، لافتا إلى تكرار استبعاد نتنياهو لبن غفير عن مداولات أمنية، تحسبا من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

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ونقل "واينت" عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إن بن غفير يطرح مقترحات من شأنها توريط إسرائيل في العالم.

من جانبها، ذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن جلسة نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال والأمن تأتي في ظل ورود عشرات الإنذارات بنية تنفيذ عمليات فدائية خلال فترة الأعياد الحالية، "حيث تم رفع حالة التأهب لدى الجيش ونشر آلاف عناصر الشرطة في مراكز المدن".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت بأن شرطة الاحتلال نشرت الآلاف من عناصرها وقوات الأمن والمتطوعين في جميع أنحاء الدولة العبرية، لمنع محاولات تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين