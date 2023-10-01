الاحتلال يجبر مواطنة على هدم شقتيها شمال القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المواطنة فايزة حسين عطا العبيدي على هدم شقتيها السكنيتين في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن بلدية الاحتلال في القدس قامت بإجبار عائلة المواطنة العبيدي على هدم الشقتين، والتي تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125 متر مربع، ويقيم فيهما 10 أفراد، بحجة أنه تم بناؤهما دون الحصول على ترخيص.

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وأشارت إلى أن العائلة، على الرغم من متابعتها لإجراءات استصدار الترخيص، اضطرت إلى هدم الشقتين بشكل ذاتي لتجنب فرض بلدية الاحتلال غرامات مالية باهظة عليها في حال قامت البلدية بالهدم بنفسها أو لتجنب الاعتقال في حال تخلفت عن دفع هذه الغرامات.

ويُجبر المقدسيون بشكل متكرر على هدم منازلهم بنفسهم نتيجة الضغوطات القانونية والمالية التي تفرضها بلدية الاحتلال عليهم، حيث تُعتبر هذه الخطوة وسيلة لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية الكبيرة في حال تم الهدم بواسطة بلدية الاحتلال أو تم التخلف عن دفع هذه الغرامات.

المصدر / فلسطين أون لاين