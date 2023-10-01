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إصابة ضابطي شرطة قرب مقر البرلمان التركي

01 أكتوبر 2023 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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من منطقة الهجوم المسلح قرب مقر البرلمان التركي

أصيب ضابطي شرطة، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح قرب مقر البرلمان التركي.

وسُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

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وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.

كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

المصدر / وكالات
#تركيا #البرلمان التركي #هجوم مسلح

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