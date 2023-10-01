مطلوب موظفي مبيعات للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة البورنو لأنظمة العرض وتجهيز المحلات والهدايا بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين مبيعات للانضمام إلى فريق عمل الشركة.
شروط التسجيل:
1- اللباقة بالحديث وحسن المظهر.
2- شهادة جامعية في مجال ذي صلة.
3- أن يكون من سكان مدينة غزة.
4- القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.
5- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.
طريقة التسجيل:
- للراغبين بالتقدم الى الوظيفة، الرجاء تعبئة النموذج على الرابط التالي:
https://forms.gle/U7zew14WrZq9Bokx7
- مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول إلى حساب جوجل للتمكن من تعبئة الفورم
- العنوان: مدينة غزة - جنوب بسطات الشجاعية- مقابل مسجد خليل الرحمن - مقابل بنك القدس- شارع صلاح الدين.