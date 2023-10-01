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مطلوب موظفي مبيعات للعمل في شركة بمدينة غزة

01 أكتوبر 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة البورنو لأنظمة العرض وتجهيز المحلات والهدايا بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين مبيعات للانضمام إلى فريق عمل الشركة.

شروط التسجيل:

1- اللباقة بالحديث وحسن المظهر.

2- شهادة جامعية في مجال ذي صلة.

3- أن يكون من سكان مدينة غزة.

4- القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

5- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

طريقة التسجيل:

- للراغبين بالتقدم الى الوظيفة، الرجاء تعبئة النموذج على الرابط التالي:

https://forms.gle/U7zew14WrZq9Bokx7

-  مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول إلى حساب جوجل للتمكن من تعبئة الفورم

- العنوان: مدينة غزة - جنوب بسطات الشجاعية- مقابل مسجد خليل الرحمن - مقابل بنك القدس- شارع صلاح الدين.

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