وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمطعم.
الوظائف المطلوبة :
أولاً: مطلوب موظف ( كاشير )
- يجب أن يتوفر عند المتقدم خبرة باستخدام برامج الإكسل والأمين والورد .
ثانياً: مطلوب موظف ( كول سنتر )
- يستقبل وينسق الطلبات عبر الهاتف والسوشيال ميديا .
طريقة التسجيل :
- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/ajr5RWQBwfrcKoNY8
- العنوان: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة.
- ملاحظة / لن يتم إستقبال أي طلب داخل المطعم والتسجيل الكتروني فقط عبر الرابط أعلاه