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وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في مطعم التايلندي بمدينة غزة

01 أكتوبر 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمطعم.

الوظائف المطلوبة :

أولاً: مطلوب موظف ( كاشير )

- يجب أن يتوفر عند المتقدم خبرة باستخدام برامج الإكسل والأمين والورد .

ثانياً: مطلوب موظف ( كول سنتر )

- يستقبل وينسق الطلبات عبر الهاتف والسوشيال ميديا .

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ajr5RWQBwfrcKoNY8

- العنوان: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة.

- ملاحظة / لن يتم إستقبال أي طلب داخل المطعم والتسجيل الكتروني فقط عبر الرابط أعلاه

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