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"هيئة الأسرى": انتهاكات طبية متواصلة داخل "عيادة معتقل الرملة"

بحق الأسرى

"هيئة الأسرى": انتهاكات طبية متواصلة داخل "عيادة معتقل الرملة"

01 أكتوبر 2023 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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عيادة معتقل الرملة - أرشيف

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى، لا سيما المرضى منهم، خاصة الأسرى القابعين داخل "عيادة معتقل الرملة".

وقالت في بيان لها صباح اليوم الأحد: إن سلطات الاحتلال تتعمد "إهمال أوضاعهم الصحية الصعبة، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، والاكتفاء بإعطائهم المسكنات، والمنومات فقط، بدون علاجهم بالشكل الصحيح". 

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وتابعت: إن "12  أسيرا يقبعون حاليا داخل "عيادة معتقل الرملة" في أوضاع صحية حرجة، وبحاجة لتدخلات علاجية لإنقاذ حياتهم، دون أن تبدي إدارة السجن أي اهتمام بالرغم من خطورة حالاتهم، وهم: (ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، اياد رضوان، سامر ابو دياك، نور جربوع ، عاصف رفاعي، وليد دقة، بشار زعرور، امير عطاطرة، محمود عواودة، علي ابو كشك، سلطان خلف)" . 

وأوضحت الهيئة أن الحالات المرضية القابعة داخل "عيادة معتقل الرملة" هي الأصعب في السجون، نظراً لأن من بينهم: المصابون بالرصاص، والمقعدون ، والمصابون بأمراض مزمنة، وأورام خبيثة منذ سنوات.

وأشارت إلى أن "جميعهم محتجزون بظروف حياتية وأوضاع اعتقالية قاسية، إلى جانب ما يتعرضون له من انتهاكات طبية متواصلة تجعل منهم فريسة للأمراض".

وذكرت أن الاحتلال سحتجز في معتقلاته أكثر من 700 أسير مريض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة الأسرى #انتهاكات طبية #مستشفى سجن "الرملة"

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