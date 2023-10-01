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المرور بغزّة تُعلن حصيلة حوادث السير خلال سبتمبر 2023

01 أكتوبر 2023 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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شرطي مرور بغزة- أرشيف

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزّة، اليوم الأحد، عن إحصائية حوادث السير بغزّة خلال شهر سبتمبر 2023.

وقالت شرطة المرور والنجدة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ 304 حادث سير وقع خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن 4 وفيات و166 إصابة".

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وأوضحت أنّ الإصابات جاءت على النحو الآتي: "3 إصابات بحالة خطيرة، و72 إصابة متوسطة، و91 إصابة أخرى طفيفة".

وذكرت أنّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ417 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 37 دراجة نارية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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