المرور بغزّة تُعلن حصيلة حوادث السير خلال سبتمبر 2023

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزّة، اليوم الأحد، عن إحصائية حوادث السير بغزّة خلال شهر سبتمبر 2023.

وقالت شرطة المرور والنجدة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ 304 حادث سير وقع خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن 4 وفيات و166 إصابة".

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وأوضحت أنّ الإصابات جاءت على النحو الآتي: "3 إصابات بحالة خطيرة، و72 إصابة متوسطة، و91 إصابة أخرى طفيفة".

وذكرت أنّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ417 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 37 دراجة نارية.

المصدر / فلسطين أون لاين