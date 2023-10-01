"حماية" يرحب بورقة الموقف الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة

قال مركز حماية لحقوق الإنسان، إنه تابع بارتياح ورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس، و(إسرائيل)، والتي نشرت أول أمس الجمعة، تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس".

وشدد المركز في بيان له، على أهمية هذه الورقة سيما وأنها نشرت في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

اقرأ أيضا: مركز "حماية": موقف عمدة برشلونة تجاه الاحتلال الإسرائيلي "شجاع"

وأكد على صحة ما توصلت إليه الورقة من حقائق ونتائج وأبرزها أن (إسرائيل) انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأثنى المركز على مطالبات لجنة التحقيق للأمم المتحدة وكافة الدولة بالتحرك لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، مطالبا محكمة العدل الدولية بالنظر لهذه الورقة بعين الاعتبار خلال إعداد رأيها الاستشاري.

وصدرت هذه الورقة في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (أو رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

انتهاك مستمر

وخلصت لجنة التحقيق الدولية المُستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، إلى أن (إسرائيل) انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضافت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لما وصفته بالفعل غير المشروع دوليا.

كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين