صحيفة عبرية تكشف عن بدء حكومة نتنياهو بتقديم "تسهيلات" كبيرة للسلطة

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، عن بدء تقديم حكومة الاحتلال تسهيلات اقتصادية للسلطة في الضفة، زاعمة أن ذلك جاء بعد أن خفضت مؤخرًا الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها (إسرائيل) لصالح السلطة منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيكل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شيكل قبل 3 سنوات.

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ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة على أساس "الحسابات" في "زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة" بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيكل، تحولها (إسرائيل)، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارًا بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأميركية، كما تقول الصحيفة العبرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحجة أنها على وشك الانهيار الاقتصادي.

المصدر / فلسطين أون لاين