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إصابة صياد قبالة سواحل رفح برصاص زوارق الاحتلال

01 أكتوبر 2023 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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يتعرض الصيادين بغزة لحملة شرسة من المضايقات والاعتداءات من قبل الاحتلال

أصيب صياد، صباح الأحد، بعيار مطاطي، إثر استهداف زوارق الاحتلال الحربية لمراكب الصيادية قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب تصريح مقتضب، لاتحاد لجان الصيادين، فإن الصياد أصيب بيده، ونقل للعلاج في مستشفى أبو يوسف النجار.

ويوم أمس السبت، أُصيب صيادان برصاص معدني أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صوبهما خلال عملهما في بحر شمال محافظة غزة.

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وقالت مصادر محلية: إن "زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال محافظة غزة، ما أدَّى لإصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقلًا على إثرها إلى المستشفى".

وتتعمد زوارق الاحتلال، استهداف مراكب الصيادين بشكل شبه يومي والتضييق عليهم لحرمانهم من كسب رزقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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