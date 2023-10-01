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الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة

01 أكتوبر 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأحد 1 أكتوبر

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 2 أكتوبر

والإثنين؛ يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 3 أكتوبر

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها العام، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 4 أكتوبر

بينما الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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