رغم تشديدات الاحتلال.. المئات يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

أدّى مئات من المصلين، اليوم الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات العسكرية الكبيرة لقوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وشهدت باحات المسجد الأقصى حشدا كبيرا من المصلين الذين قدموا من مدينة القدس وضواحيها ومدن الداخل الفلسطيني المحتلة وممن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإحياء حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته، تزامنًا مع الأعياد اليهودية.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين