فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم تشديدات الاحتلال.. المئات يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

صحيفة: الغرب يدرب القوات الأوكرانية بشكل خاطئ!

الفيضانات تحرر أسد بحر من أسره في نيويورك

للأسبوع الـ 39.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حكاية الحاجة أم أيمن التي حضرت لتشجيع الشاطئ

القسام يؤبن الشهيد إبراهيم عابد

مجلس النواب الأميركي يقر إجراءات مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي

مورينيو لا يخشى الإقالة من تدريب روما بسبب سوء النتائج

جماعات المعبد تحاول إدخال حجر الأساس للهيكل المزعوم للأقصى ودعواتٌ للتصدّي

الكشف عن مدة غياب رافينيا عن برشلونة

بالفيديو رغم تشديدات الاحتلال.. المئات يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

01 أكتوبر 2023 . الساعة 06:59 بتوقيت القدس
...
المئات يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

أدّى مئات من المصلين، اليوم الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات العسكرية الكبيرة لقوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

اقرأ أيضا: جماعات المعبد تحاول إدخال حجر الأساس للهيكل المزعوم للأقصى ودعواتٌ للتصدّي

 



وشهدت باحات المسجد الأقصى حشدا كبيرا من المصلين الذين قدموا من مدينة القدس وضواحيها ومدن الداخل الفلسطيني المحتلة وممن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإحياء حملة "الفجر العظيم"، للتصدي لمخططات الاحتلال وتدنيس المستوطنين لباحاته، تزامنًا مع الأعياد اليهودية.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #شرطة الاحتلال #تهويد القدس #الأعياد اليهودية #قيود الاحتلال #صلاة الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة