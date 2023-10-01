للأسبوع الـ 39.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد خطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ 39.

وأغلق متظاهرون مسالك شارع "أيالون" في (تل أبيب)، وذلك مع تواصل الاحتجاجات.

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وأقام متظاهرون "خيمة" تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد العرش (السوكوت)"، وقاموا بربط أنفسهم فيها وسط الشارع في مسالك "أيالون" باتجاه الشمال، قبل أن يقوم عناصر من شرطة الاحتلال بتفريقهم وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

ويشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في (تل أبيب)، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات المواقع والبلدات والمفارق الرئيسة.

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من المزمع أن تنتقل الاحتجاجات على مدار الأسبوع الوشيك وبشكل يومي مقابل منازل الوزراء ومنتخبي الجمهور، من أجل مطالبتهم بإلغاء خطة "إضعاف القضاء".

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت كنيست الاحتلال (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين