حكاية الحاجة أم أيمن التي حضرت لتشجيع الشاطئ

غزة / مؤمن الكحلوت:

لم يقتصر الحضور الجماهيري في ملاعب غزة على الشباب والأطفال وكبار السن من الرجال، بل وصل الأمر لحضور النسوة من كبار لمساندة الفرق في الدوري الممتاز.

سبق وأن شهدت الملاعب حضور عدد من الأمهات لمساندة وتحفيز أبنائهن في المباريات، وهو ما يكون له أثر إيجابي على اللاعبين في معظم الأوقات.

الحاجة أم أيمن الحناوي فاجأت الجميع بدخول ملعب اليرموك، لمساندة فريق المخيم خدمات الشاطئ في مباراته أمام اتحاد خانيونس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

أم أيمن أمسكت الراية الزرقاء، ولوحت بها أمام جماهير البحرية، وألهبت حماسهم وقامت بتحفيزهم لمواصلة تشجيع الفريق معظم مجريات المباراة.

وقالت أم أيمن أنها حضرت للملعب لتشجيع فريق الشاطئ، بعدما كانت تتابع نتائج الفريق عبر الإذاعة، وتمنت أن يُواصل الفريق سلسلة الانتصارات.

وأضافت أم أيمن أن أبنائها من كوادر النادي، وجميعهم يُشجعون ويعشقون فريق الشاطئ، وتتمنى أن يحصد الفريق بطولة ويُدخل السرور على أبناء المخيم.

وهتفت جماهير البحرية للحاجة أم أيمن، وشكرتها على الحضور والمؤازرة، كما وتوجه بعد اللقاء عدداً من اللاعبين لتحيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين