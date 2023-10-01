القسام يؤبن الشهيد إبراهيم عابد

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء السبت، مهرجاناً جماهيرياً لتأبين الشهيد القسامي إبراهيم نافذ إبراهيم عابد، والذي تُوُفَّي إثر وعكة صحية ألمَّت به عقب عمله في البحر.

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وحضر مهرجان التأبين قادة وجنود كتائب القسام في مدينة غزة، وقادة حركة حماس بالمنطقة، وحشدٌ من المواطنين الذين شاركوا في تأبين الشهيد.





وفي كلمة له، أشاد القيادي في حركة حماس فرج الغول بمسيرة المجاهد إبراهيم عابد، متطرقاً إلى حياته الجهادية والدعوية الحافلة بالرباط والجهاد في سبيل الله.

وقال الغول: "فقدنا مجاهدًا فَذًا كان مثالًا لإخوانه المجاهدين، ومِن خَيرِ مَن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير مَن نَفَّذَ وخير من التزم بشرع الله، محافظًا على صلاته صاحب خلق رفيع مع إخوانه، وشجاعةٍ عاليةِ في الميدان، تشهد له كافة ميادين الجهاد".





وتابع: "إن رجلًا جاهد في سبيل الله ولم يتغيب عن ليلة رباطٍ قَط ولا عن مشروعٍ جهاديٍ قَط ولا عن تَدريبٍ قَط ولا عن الانخراط في مواجهة أعداء الله في المعارك السابقة، لهو شهيدٌ بإذن الله تعالى حتى وإن مات على فراشه مِصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم".

من جهته قدم د. رمزي عابد "أبو محمد" جزيل الشكر والعرفان نيابةً عن عائلة الشهيد لحركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام لوقوفهم ودعمهم للعائلة منذ اللحظة الأولى في مصابهم.





واختُتِمَ حفل التأبين بعرضٍ مرئي تضمن مَشاهد تُعرض لأول مرةٍ للشهيد المجاهد إبراهيم عابد، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً.

وكانت كتائب القسام قد نعت في بيان عسكري سابقٍ لها المجاهد القسامي إبراهيم نافذ إبراهيم عابد (37 عاماً) من معسكر الشاطئ بغزة، والذي تُوفِّيَ عصر يوم الخميس 28/9/2023م إثر وعكة صحية ألمَّت به عقب عمله في البحر.





المصدر / فلسطين أون لاين