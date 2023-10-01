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مجلس النواب الأميركي يقر إجراءات مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي

01 أكتوبر 2023 . الساعة 00:32 بتوقيت القدس
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مجلس النواب الأميركي يقر إجراءات مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، مشروعا مؤقتا للموازنة لمنع الإغلاق الحكومي، وذلك قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.

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وأيد المجلس تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد تمويل الحكومة لمدة 45 يوما إذا أقره مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.

ويعد الوقت المتاح قصيرا لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، والذي يمكن أن يبدأ في الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

المصدر / وكالات
#مجلس النواب الأمريكي #خطة تمويل #أمطار وسيول

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