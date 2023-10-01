مورينيو لا يخشى الإقالة من تدريب روما بسبب سوء النتائج

قال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو السبت إنه ليس خائفاً على مستقبله مع ناديه روما، رغم احتلال فريق العاصمة المركز السادس عشر المخيّب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض المدرّب السابق لأندية ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشلسي الإنكليزية وإنتر الإيطالي أسوأ بداية له في مشواره التدريبي، مع حصول روما على خمس نقاط في 6 مباريات.

قال البرتغالي في مؤتمر صحافي عشية استقبال فروزينوني الأحد في "سيري أ": "قبل ثلاثة أشهر قيل ان رحيلي سيكون مأساة. الآن، يبدو اني المشكلة".

تابع المدرب "المميّز": "لا استمع او اقرأ ما يُكتب أو يُقال عني، هناك أشخاص يبلغونني بذلك. لست المشكلة، وراء كل موقف هناك عوامل عديدة".

أردف مورينيو "لم أدّع يوماً اني المسؤول الوحيد عن الفوز، ولا أقوم بالأمر عينه في حال الخسارة. أنا هنا للقتال كل يوم إلى جانب اللاعبين والجماهير".

وفاز روما مرة وحيدة في ست مباريات، كانت بنتيجة ساحقة على إمبولي 7-0، وخسر ضد جنوى 1-4 الأسبوع الماضي.

تابع مورينيو "وحده السيد فريدكين (الأميركي مالك النادي) يقول لي إذا كان (العقد) سينتهي قبل 30 حزيران/يونيو".

أضاف المدرب البالغ 60 عاماً والذي يشرف على روما منذ 2021 "لست خائفاً، لا افتقد للثقة، سأتحمّل مسؤولياتي".

المصدر / فلسطين اونلاين