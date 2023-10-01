الكشف عن مدة غياب رافينيا عن برشلونة

سيبتعد الجناح البرازيلي الدولي رافينيا نحو شهر عن فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعرّضه لاصابة بعضلات الفخذ، حسب تقارير صحافية محلية السبت.

وأكد برشلونة في بيان ان رافينيا اصيب بالعضلات الخلفية للفخذ، خلال الفوز على إشبيلية 1-0 الجمعة في الدوري والذي وضع الفريق الكاتالوني موقتاً على رأس الترتيب.

وسيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا، وزيارة غرناطة في الدوري في 8 تشرين الأول/أكتوبر، آملا في العودة لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وطُرد اللاعب البالغ 26 عاماً في المرحلة الأولى من الموسم ضد خيتافي، واستعاد موقعه أخيراً في ظل تألق اليافع لامين جمال وبروز فيران توريس.

ويفتقد برشلونة راهناً لاعبي الوسط بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الاصابة.

المصدر / فلسطين اونلاين