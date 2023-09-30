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الشخصيات المستقلة: اعتقال المهندس جبر تعد خطير على الحالة النقابية

30 سبتمبر 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
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أكد تجمع الشخصيات المستقلة، أن اعتقال أجهزة السلطة، رئيس نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر "تطور خطير وتعد على الحالة النقابية".

وقال رئيس التجمع خليل عساف، إن اعتقال أجهزة السلطة أعضاء النقابات سيؤثر سلبا على عمل النقابات مستقبلا.

وأشار عساف إلى أن ممارسات أجهزة السلطة لا تخدم قضينا الفلسطينية بل تخدم الاحتلال، والواجب على السلطة أن تدافع عن شعبنا من جرائم الاحتلال وأن توثقها لأنها جرائم دولية.

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ودعا لوقف وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي الظالم التي تطال جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبيّن عساف أن السلطة دورها حماية شعبنا الفلسطيني وإنهاء حالة الفلتان الأمني وعدم اعتقال شرفاء شعبنا، منوها إلى أن السلطة لا تريد شراكة وطنية والاعتقالات السياسية تؤكد ذلك.

ويواصل جهاز مخابرات السلطة في نابلس اعتقال المهندس يزن جبر لليوم الثالث على التوالي، بعد اختطافه بطريقة مهينة من الشارع.

وتواصلت الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية، لاعتقال أجهزة السلطة رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #الاعتقالات السياسية #الضفة الغربية #المهندس يزن جبر

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