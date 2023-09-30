الصين: الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب"

وصفت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة بأنها "إمبراطورية أكاذيب"، وذلك في معرض ردّها على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى إنفاق بكين مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة على مستوى العالم.

واتّهم التقرير الذي أصدره الخميس مركز المشاركة العالمية التابع للخارجية الأميركية، الصين بتمويل الدعاية والمعلومات المضللة والرقابة مع تعزيز الأخبار الإيجابية عن البلاد وقيادتها الشيوعية.

وقال مسؤول رفيع في المركز، إن هذا الأمر إن لم يتم احتواؤه فقد يؤدي إلى "تدمير بطيء ومستمر للقيم الديمقراطية".

وردت بكين معتبرة أن التقرير في ذاته ينطوي على "معلومات مضللة لأنه يشوه الحقائق والحقيقة".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن "الولايات المتحدة هي التي ابتكرت استغلال الفضاء العالمي للمعلومات".

وتابع "الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب".

واتّهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في شينغيانغ.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى "كذبة كبرى تم اختلاقها لتشويه سياسة الصين في شينغيانغ".

ورفضت بكين مرارا الاتهامات بأنها تحتجز أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة من مرافق الاحتجاز في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن "أعدادا متزايدة من الأشخاص حول العالم كشفوا بالفعل المحاولة القبيحة للولايات المتحدة لإطالة أمد تفوقها عبر نسج الأكاذيب" وتشويه سمعة الآخرين.

المصدر / وكالات