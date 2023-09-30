"يوسف": الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته رغم كل حملات التآمر 

أشادَ القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف، بمسيرةِ الشهيد محمد رمانة، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته.

وقال يوسف خلال كلمةٍ له في عزاء الشهيد "رمانة" مساء اليوم السبت، "الكل يتآمر على بقيةِ الخير، ونحن رأس حربتها بفضلٍ من اللهِ".

وتابع: "تحيّة لهذا الشعب الذي يحمل روحه على كفه، وفقط في فلسطين اليد تناطح المخرز وتنتصر".

وواصل حديثه: "الظالمون قد أحاطوا بنا من كل مكانٍ، لكنّنا ماضون في طريقنا رغم كل المؤامرات في هذه الديار".

وكان أهالي مخيّم الأمعري بمدينة البيرة قد نظموا مسيرة حاشدة جابت شوارع المخيم دعما وإسنادا لعائلة الشهيد محمد جبريل رمانة ولعوائل الشهداء الفلسطينيين، وتأكيدا على مواصلة طريق ونهج المقاومة الذي انتهجه الشهيد رمانة.

واستقبلت عائلة "رمانة" مئات المواطنين في بيت عزاء نجلها، وسط أجواء من الصمود والثبات والإصرار على مواصلة طريق المقاومة، و وسط هتافات عن مواصلة طريق ونهج المقاومة التي سلكها الشهيد.

اقرأ أيضا: الشهيد محمد رمانة "ثائر الأمعري" الذي حمل هم الوطن

وأطلق الشبان هتافات لمؤسس كتيبة جنين جميل العموري خلال المسيرة الحاشدة إلى منزل الشهيد محمد جبريل رمانة في مخيم الأمعري.

وتوجهت المسيرة إلى مدينة البيرة، حيث وصلت إلى المدخل الشمالي للمدينة حيث مستوطنة "بيت إيل" وحاجز الاحتلال العسكري في المكان، واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد زفت إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: شهيدها المجاهد: محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى مساء الجمعة إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة.

وقالت الحركة في بيان لها إن شهيدها البطل ارتقى وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك، ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة.

المصدر / فلسطين أون لاين