سر تألق أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

كشف الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان، عن سر تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع النادي الفرنسي بداية الموسم الجديد 2023-24، مقارنة بالموسم الماضي.



وأحرز النجم المغربي 3 أهداف وصنع آخر خلال 7 مباريات خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وكانت تقارير إعلامية قد أرجعت تألُّق اللاعب إلى المدرب السابق للمنتخب الإسباني، الذي عرف كيف يعيد حكيمي إلى كامل مستواه، ولكن مدرب الباريسي قال بخصوص ذلك في تصريحات نقلها موقع "topmercato": "لم أكن أنا من تمكن من القيام بذلك، لا شيء تغير في حكيمي هو اللاعب نفسه".



وأضاف: "عندما تتولى تدريب فريق كامل، فإنك تقوم بإدارة اللاعبين بشكل فردي لتقديم المشورة لهم.. لدى حكيمي مجال كبير والقدرات للتحسن في العديد من الجوانب".



ويستعد باريس سان جيرمان لملاقاة كليرمون فوت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، وذلك بعد حسمه لـ"الكلاسيكو" ضد مارسيليا بنتيجة (4-0)، وقبل أربعة أيام من خوض النادي الفرنسي مواجهته الثانية بدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل.



وعلق إنريكي على إمكانية معاقبة حكيمي بعد أحداث "الكلاسيكو"، قائلًا: "أعلم أن هذا موضوع مثير للجدل. الشيء الوحيد الذي أريد قوله هو إن النادي والإدارة الرياضية والموظفين والفريق جميعهم ضد التمييز".



جدير بالذكر أن حكيمي كان عرضةً لبعض الانتقادات الجماهيرية في باريس على مدار الموسمين الماضيَين؛ بسبب تذبذب مستواه وعدم قدرته على تقديم الإضافة المأمولة منه، قبل أن يتبدل كل شيء هذا الموسم؛ بعد نجاح اللاعب صاحب الـ24 عامًا في فرض نفسه "عنصرًا لا غنى عنه" بتشكيلة الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين