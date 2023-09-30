جيرونا يتحدى ريال مدريد وبرشلونة في الليغا

عندما سُحبت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم، لم يكن مشجعو نادي جيرونا المغمور يحلمون ان يواجهوا ريال مدريد العريق السبت في ملعبهم الصغير البالغة سعته 14 ألف متفرّج وهم في موقع المتصدر.

يحقق النادي الذي اشترته المجموعة الإماراتية المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2017، أفضل بداية في تاريخه في الليغا.

استفاد الفريق الصاعد في موسم 2022 من قرعة سمحت له بتحقيق ستة انتصارات متتالية، والتربع على صدارة الدوري، قبل ان ينتزعها برشلونة موقتا الجمعة بفارق نقطة.

لم يكن المدرّب ميتشل يتخّيل ان يتبوأ فريقه هذا الموقع غير الاعتيادي، على غرار المدير الرياضي كيكي كارسيل.

قال كارسيل لوكالة فرانس برس "نستفيد من هذه اللحظة الاستثنائية. لدينا هدف واضح وهو البقاء في الدرجة الأولى، لكن واقع امتلاكنا 19 نقطة يريحنا كثيراً".

أما بيري غوارديولا، شقيق مدرب سيتي الفذ بيب والذي يملك نصف حصص النادي، فقال لصحيفة سبورت "50% من المهمة قد أنجزت".

يؤكّد المدرّب ميتشل ان "الهدف الوحيد" هو "الصمود" في الدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين اونلاين