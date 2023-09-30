هل يتولى تشابي ألونسو تدريب ريال مدريد؟

رفض الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إغلاق الباب أمام إمكانية تدريب ريال مدريد مستقبلًا، مكتفيًا بالقول إنه يهتم حاليًا بالتركيز على العمل بشكل جيد مع ناديه الألماني.



وكانت تقارير صحفية قد ربطت ألونسو، الذي لعب سابقًا لريال مدريد، بتدريب الفريق بداية الموسم المقبل، ليكون خليفة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تشير تقارير إلى أنه سيغادر لتدريب المنتخب البرازيلي.



وأكد المدرب الشاب، في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا"، أنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن إمكانية تدريبه النادي الملكي، قائلًا: "الوقت مُبكر جدًا، نحن في شهر سبتمبر. أنا أحافظ على تركيزي (مع ليفركوزن) خاصة بعد أن بدأنا الموسم بشكل جيد ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".



وأبدى تشابي ثقته في أن الأنباء عن انتقاله لتدريب مدريد لن تشوش لاعبي فريقه الحالي، قائلًا: "الأمر لا يمثل مشكلة للاعبي باير ليفركوزن، لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم، لا توجد مشكلة لدى أي لاعب، ولم نتحدث في هذا الأمر".



وتحدث نجم بايرن ميونخ السابق عما إذا كان يفكر في الانتقال مستقبلًا إلى النادي الملكي، قائلًا: "ريال مدريد؟ شيء واحد أسمعه في كل مرة، الآن أنا هنا، أنا سعيد للغاية، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".



وتولى ألونسو قيادة باير ليفركوزن قبل 12 شهرًا، حيث قاد الفريق للصعود من المركز قبل الأخير إلى المركز السادس في الدوري الألماني، وبدأ الموسم الحالي بشكل جيد؛ حيث حقق 4 انتصارات وتعادلًا، ليتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ، الذي يتفوق بفارق الأهداف، قبل مواجهة ماينز مساء السبت 30 سبتمبر.

المصدر / فلسطين اونلاين