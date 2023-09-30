إصابات بمواجهات ضد الاحتلال في الضفة والقدس

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر في مناطق متفرقة بالقدس والضفة الغربية، خلال عمليات دهم واقتحامات شنتها قوات الاحتلال.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين وبيوتهم ومركباتهم على المدخل الشمالي للبلدة.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في البلدة، وأصيب على إُثرها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة.

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وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وداهمت عددا من المحال التجارية، وحطمت كاميرا مراقبة في أحدها يعود للمواطن محمود ياسين أبو الرب، وأعطبت إطارات مركبة المواطن محمد طلال أبو الرب، وألحقت أضرارا بها.

وتتعرض القرية بشكل شبه يومي لعمليات اقتحام وحملات مداهمة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، إضافة الى الاستيلاء على أسطح منازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس للقرية.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون أراضي في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام فوق أراضٍ في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين، علما أن أصحاب الأرضي يملكون أوراقًا ثبوتية تثبت امتلاكهم للأراضي.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين