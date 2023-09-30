تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال و"الأبرتهايد" الإسرائيلي

أعلن في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، عن تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي.

ودعا الأمين العام المكلف بتأسيس الحملة الاكاديمية محمد عزوز، كافة الأكاديميين والأطر النقابية والجماهيرية في الجزائر "لنشر قيم الحملة ومبادئها في كافة الولايات الجزائرية، مثمنا دور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدفاع عن القضية الفلسطينية".

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بدوره، اعتبر الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي رمزي عودة، الخطوة "تتويجا لمواقف الشعب والقيادة الجزائرية الداعمة تاريخيا للقضية الفلسطينية".

وأكد أن هذ الإعلان يضاف إلى سلسلة من النجاحات في "تشكيل الحملات الأكاديمية المناهضة للاحتلال والأبرتهايد في العديد من دول العالم، كما حدث في الأردن وموريتانيا ولبنان وأميركا اللاتينية، وغيرها من الدول".

ويأتي تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، في ظل حراك أمريكي متسارع لتعزيز التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين