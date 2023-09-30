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إعلان مهم بشأن عمل معبر رفح يوم الخميس

30 سبتمبر 2023 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن إغلاق معبر رفح البري أمام الأفراد والبضائع، يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر / تشرين أول 2023.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "6 أكتوبر" لدى الأشقاء المصريين، وعليه فإن معبر رفح سيكون مغلقا في كلا الاتجاهين".

ويعتبر السادس من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا في جمهورية مصر العربية، ويُسمى "عيد القوات المسلحة".

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #مصر

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