انطلاق المؤتمر الدولي للتحالف الأوروبي المُناصر لأسرى فلسطين

انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيستمر ليومين متتاليين، وبحضور عدد واسع من شخصيات ومؤسسات وازنة ومن أبناء الجالية الفلسطينية في أسبانيا.

وحمل المؤتمر شعار "الوقف الفوري لسياسة الإهمال الطبي المتعمَّد ومن أجل استرداد جثامين الشهداء، وخاصة الأسرى منهم".

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في أثناء جلسات أعماله العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الوطنية الأسيرة مثل الإهمال الطبي المتعمَّد، الأطفال المعتقلين، جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاعتقال الإداري الغير قانوني وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بالإضافة لفضح وتعرية جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

وسيواكب أعمال المؤتمر، معرضًا فنيًا خاصًا بموضوع الأسرى من إبداع ٦٠ فنانًا عربيًا وفلسطينيًا حصريًّا للأسرى وللمؤتمر الثامن.

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وافتتح المؤتمر المنسق العام للتحالف خالد الحمد بكلمة، وجَّه فيها التحية لأسرانا الأبطال وذويهم وإلى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، كما تقدَّم بالشكر والتقدير للحضور وخاصة المتضامنين الأوروبيين.

كما ويشارك في المؤتمر عددًا من أهالي الأسرى، والأطفال فيما ستتلى رسالة من الحركة الأسيرة.

ويسعى التحالف في هذا الإطار تنشيط الدبلوماسية الشعبية عبر دعوته شخصيات ومؤسسات أوروبية مميزه ونشطاء فلسطينيين من جميع دول القارة الأوروبية، بهدف نشر وتسليط الضوء على معاناة الأسرى وذويهم وقضيتهم العادلة، وإيصال صوتهم إلى أوسع المديات الممكنة الشعبية والرسمية منها.

وسيتوقف المؤتمر أمام جميع هذه الملفات، ودراسة أفضل السبل، والآليات الفعالة، عبر لجانه المتخصصة في الإعلام والقانون والطب والسياسة، واتخاذ القرارات والتوصيات ورفعها إلى لجنة التنسيق للعمل على تنفيذها.

المصدر / وكالات