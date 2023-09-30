فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حقوقي: رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الفسفوس بمثابة قرار باغتياله

"المواصلات" بغزة: حملة التخفيضات على الرسوم تبدأ غداً

"حماس" تدعو لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال والرباط في "الأقصى"

زعارير: تعنّت الاحتلال تجاه حراك الأسرى يستوجب تصاعد الإسناد الشعبي لمطالبهم

مشروع استيطاني يهدد الآثار الكنعانية في سبسطية التاريخية

شمال غزة.. إصابة صيادَين برصاص الاحتلال

(تل أبيب) تسعى لتحقيق اختراقات اقتصادية في التطبيع مع السعودية

تدهور صحة الأسير "الفسفوس" وانتهاكات في "ريمون"

قرية المغير.. أرض الأجداد تواجه نكبة جديدة

المرابطة حلواني: الأقصى عقيدة والدفاع عنه أمانة واختبار للأمة

زعارير: تعنّت الاحتلال تجاه حراك الأسرى يستوجب تصاعد الإسناد الشعبي لمطالبهم

30 سبتمبر 2023 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
...
تعنت الاحتلال تجاه حراك الأسرى يستوجب تصاعد الإسناد الشعبي لمطالبهم

أكد النائب باسم زعارير أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون انتهاكات مستمرة من قِبل إدارة السجون، وهم بحاجة لخطوات جادة وإسناد شعبي لوقف عنجهية المحتل وغطرسته المتصاعدة ضدهم.

وقال زعارير في تصريحات وصلت "": "إنّ ما يمارسه الاحتلال من ظلم وقهر بحق الأسرى، خاصة المرضى منهم، تبرهن سياسته الحاقدة والمتمثلة بالموت البطيء، عبر الإهمال الطبي والاعتداء عليهم، ووضعهم في ظروف اعتقالية سيئة".

وأشار إلى أن سجن "الرملة" لا يشبه المستشفيات، بل هو جزء من السجن، ويؤدّي إلى تدهور صحة الأسير بشكل خطير، وينتقص من حقوقه الأساسية.

وشدَّد على ضرورة التحرك الشعبي ونصرة الأسرى أمام انتهاكات الاحتلال التي لا تتوقف، والتي تخالف أيضاً جميع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً القوى الوطنية بالتوحد للوقوف إلى جانب الأسرى والعمل على تحريرهم وكسر قيد السجان.

اقرأ أيضًا: الأسرى بسجون الاحتلال يطالبون بإنقاذهم من الإهمال الطبي

وتواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى وتحديداً في سجن "ريمون"، تزامناً مع تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس من بلدة دورا جنوب الخليل.

وأجرت وحدات القمع التابعة لجيش الاحتلال أمس، حملات تفتيش واسعة طالت غرف الأسرى في سجن "ريمون"، ونقلت عدداً من الأسرى إلى زنازين العزل والتحقيق. 

وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب الخميس الماضي، وجبات الطعام تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ58 كايد الفسفوس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الأسرى #الاحتلال الإسرائيلي #اسناد شعبي #كايد الفسوس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة