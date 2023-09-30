البرازيل تتولَّى رئاسة دورية "مجلس الأمن" غداً

تتولَّى البرازيل اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، خلفًا لألبانيا.

ومن المتوقع أن يعقد ممثل البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الإثنين المقبل يُطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.

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ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدَّة عامين من قِبل الجمعية العامة، وهي إضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.

ومجلس الأمن، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين