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إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادًا على روح الشهيد رمانة

30 سبتمبر 2023 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حداداً على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الإضراب شمل جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

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واستُشهد رمانة متأثرًا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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