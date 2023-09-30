إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادًا على روح الشهيد رمانة

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حداداً على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الإضراب شمل جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

اقرأ أيضاً: إضراب شامل يعمُّ مدن الضفة وعمليات إطلاق نار ومواجهات نصرة لجنين

واستُشهد رمانة متأثرًا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين