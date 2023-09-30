الطقس: أجواء صافية وانخفاض على درجات الحرارة

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائم جزئي بارد نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين